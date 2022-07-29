Источник сообщил об угрозе взрыва в Останкинской башне

На Останкинской башке возникла угроза взрыва, сообщил источник «360» в экстренных службах. Специалисты эвакуировали более 60 человек.

По словам собеседника телеканала, телецентр продолжает работать штатно. Пока неизвестно, что стало причиной эвакуации людей. Источник поделился видео — внешне нет никаких признаков ЧП.

«Уважаемые гости! Посещение Останкинской телебашни и ресторанного комплекса „Седьмое небо“ временно остановлено. О дате открытия будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за неудобства», — сообщила пресс-служба телецентра на сайте Останкинской башни.

Аналогичная ситуация случалась в апреле. Тогда из телецентра эвакуировали более 100 человек. Правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов в башне.