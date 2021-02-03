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    03 февраля 2021, 22:37

    Источник сообщил о загорании в перегоне на Выхино. Видео

    Александра Ломейко, Алла Морген

    На перегоне между станциями метро «Выхино» и «Рязанский проспект» произошло загорание, сообщил «360» источник в экстренных службах.

    На снятых на станции «Таганской» кадрах виден стоящий поезд и скопившиеся на платформе пассажиры.

    Движение поездов между этими двумя станциями Таганско-Краснопресненской линии временно приостановили. Дептранс Москвы уточнил в Telegram, что это сделано «для проверки инфраструктуры».

    «Таков порядок: при малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов, для обеспечения безопасности перевозок», — подчеркнули в департаменте.

    На момент публикации материала поезда на «фиолетовой» линии начали вводить в привычный график.

    UPD: Источник «360» сообщил, что речь идет о коротком замыкании в тоннеле, которое было ликвидировано машинистом. Сейчас решается вопрос о проникновении пожарных к месту.