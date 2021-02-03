Источник сообщил о загорании в перегоне на Выхино. Видео

На перегоне между станциями метро «Выхино» и «Рязанский проспект» произошло загорание, сообщил «360» источник в экстренных службах.

На снятых на станции «Таганской» кадрах виден стоящий поезд и скопившиеся на платформе пассажиры.

Движение поездов между этими двумя станциями Таганско-Краснопресненской линии временно приостановили. Дептранс Москвы уточнил в Telegram, что это сделано «для проверки инфраструктуры».

«Таков порядок: при малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов, для обеспечения безопасности перевозок», — подчеркнули в департаменте.

На момент публикации материала поезда на «фиолетовой» линии начали вводить в привычный график.

UPD: Источник «360» сообщил, что речь идет о коротком замыкании в тоннеле, которое было ликвидировано машинистом. Сейчас решается вопрос о проникновении пожарных к месту.