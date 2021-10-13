Источник сообщил о хлопках в загоревшемся строящемся доме на Болотниковской улице в Москве

В загоревшемся строящемся доме на Болотниковской улице в Москве слышны хлопки. Об этом сообщил источник «360». На месте работают сотрудники экстренных служб.

По данным источника, площадь возгорания составляет 150 квадратных метров. В региональном ГУ МЧС подтвердили информацию о происшествии. Пожару присвоили повышенный номер сложности.

«Это стройка, людей там нет. Возгорание на минус первом этаже, то есть в подвале», — сказали в ведомстве.

На кадрах с места ЧП видно, что вокруг горящего дома наблюдается сильное задымление. Из-за этого возникает ощущение густого серого тумана в районе места происшествия.