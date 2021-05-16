Источник: склад с горючими веществами загорелся в Красногорске

Одноэтажное складское помещение загорелось на улице Институтской поселка Нахабино в городском округе Красногорск. Как сообщил «360» источник в экстренных службах, внутри могут находиться баллоны с горючим веществом.

По последним данным, огонь распространился на 750 квадратных метров. Есть угроза увеличения площади пожара.

Пользователи социальных сетей опубликовали видео с места событий. Судя по опубликованным кадрам, пожар произошел на территории промзоны.

В подмосковном главке МЧС информацию о пожаре подтвердили. «Идет тушение», — пояснили там. Больше в ведомстве ничего не сообщили.