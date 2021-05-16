16 мая 2021, 17:35
Источник: склад с горючими веществами загорелся в Красногорске
Одноэтажное складское помещение загорелось на улице Институтской поселка Нахабино в городском округе Красногорск. Как сообщил «360» источник в экстренных службах, внутри могут находиться баллоны с горючим веществом.
По последним данным, огонь распространился на 750 квадратных метров. Есть угроза увеличения площади пожара.
Пользователи социальных сетей опубликовали видео с места событий. Судя по опубликованным кадрам, пожар произошел на территории промзоны.
В подмосковном главке МЧС информацию о пожаре подтвердили. «Идет тушение», — пояснили там. Больше в ведомстве ничего не сообщили.