Источник: склад с бензином и ацетоном загорелся на северо-западе Москвы

Склад АО «Кронштадт» загорелся на северо-западе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника, горит здание по адресу: Вишневая, 7. На складе находятся емкости с ацетоном и бензином.

В МЧС «360» подтвердили информацию о заявке по этому адресу. Туда следуют спасатели.

«Заявка есть. Подразделения следуют для проверки информации», — сказали в МЧС.

Спасатели уточнили, что очаг возгорания находится внутри. В здании несколько этажей.