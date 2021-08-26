26 августа 2021, 11:10
Источник: склад с бензином и ацетоном загорелся на северо-западе Москвы
Склад АО «Кронштадт» загорелся на северо-западе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
По словам источника, горит здание по адресу: Вишневая, 7. На складе находятся емкости с ацетоном и бензином.
В МЧС «360» подтвердили информацию о заявке по этому адресу. Туда следуют спасатели.
«Заявка есть. Подразделения следуют для проверки информации», — сказали в МЧС.
Спасатели уточнили, что очаг возгорания находится внутри. В здании несколько этажей.