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    26 августа 2021, 11:10

    Источник: склад с бензином и ацетоном загорелся на северо-западе Москвы

    Алла Морген, Мария Бокарева, Юлия Булыгина

    Склад АО «Кронштадт» загорелся на северо-западе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

    По словам источника, горит здание по адресу: Вишневая, 7. На складе находятся емкости с ацетоном и бензином.

    В МЧС «360» подтвердили информацию о заявке по этому адресу. Туда следуют спасатели.

    «Заявка есть. Подразделения следуют для проверки информации», — сказали в МЧС.

    Спасатели уточнили, что очаг возгорания находится внутри. В здании несколько этажей.