Источник: силовики начали штурмовать дом стрелка из Новых Вешек

Силовики начали штурм дома в подмосковных Вешках, сообщил источник «360». Там мужчина забаррикадировался и устроил стрельбу из окна.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал, что полицейские и сотрудники ФСБ 30 марта приехали к частному дому в Мытищи, чтобы проверить информацию о причастности местного жителя 1960 года рождения к незаконному обороту оружия.

Правоохранители показали жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилья и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу и бросил две гранаты. Пострадавших нет.