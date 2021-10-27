27 октября 2021, 09:18
Источник: сигнал о пожаре в московской поликлинике поступил к спасателям
Источник 360: сигнал о пожаре в поликлинике на северо-востоке Москвы поступил к МЧС
В МЧС поступил сигнал о возгорании в поликлинике на улице Бестужевых в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
По словам источника, причиной пожара стала микроволновка. Площадь возгорания составила 0,5 квадратного метра. Огонь удалось ликвидировать до прибытия пожарных.
В МЧС подтвердили заявку, добавив, что к моменту их приезда огня уже не было.