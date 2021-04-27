Источник: школьник в Москве попал в больницу после отравления антисептиком

В Москве ученика школы №1371 госпитализировали с подозрением на отравление неизвестной жидкостью. Как сообщил «360» источник в экстренных службах, ребенок случайно выпил антисептик.

По словам собеседника, мальчика госпитализировали из школы на Крылатских холмах.

Антисептик вместо воды школьнику подсунули одноклассницы, рассказал источник, знакомый с ситуацией. Девочки оставили стакан с жидкостью на столе. Мальчик случайно схватил его и сделал глоток.

Антисептик сильно обжег слизистую. Мальчик сразу же почувствовал боль при глотании. Прибывшие на место медики забрали пострадавшего школьника в больницу. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.