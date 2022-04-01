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    01 апреля 2022, 19:31

    Источник: самолет совершил аварийную посадку в Шереметьево

    Источник «360»: в Шереметьево самолет пошел на аварийную посадку

    Алла Морген, Анатолий Минкин

    Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы. В воздушную гавань выехали несколько бригад скорой помощи.

    В пресс-службе подмосковного главка МЧС сообщили, что посадка прошла штатно.

    «В 19:08 борт приземлился в штатном режиме», — пояснили в ведомстве.

    По данным онлайн-табло Шереметьево, речь идет о самолете «Аэрофлота», прилетевшем из Новосибирска.

    Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы, у самолета сработал датчик отказа гидросистемы.