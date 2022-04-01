01 апреля 2022, 19:31
Источник: самолет совершил аварийную посадку в Шереметьево
Источник «360»: в Шереметьево самолет пошел на аварийную посадку
Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы. В воздушную гавань выехали несколько бригад скорой помощи.
В пресс-службе подмосковного главка МЧС сообщили, что посадка прошла штатно.
«В 19:08 борт приземлился в штатном режиме», — пояснили в ведомстве.
По данным онлайн-табло Шереметьево, речь идет о самолете «Аэрофлота», прилетевшем из Новосибирска.
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы, у самолета сработал датчик отказа гидросистемы.