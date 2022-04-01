Источник: самолет совершил аварийную посадку в Шереметьево

Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы. В воздушную гавань выехали несколько бригад скорой помощи.

В пресс-службе подмосковного главка МЧС сообщили, что посадка прошла штатно.

«В 19:08 борт приземлился в штатном режиме», — пояснили в ведомстве.

По данным онлайн-табло Шереметьево, речь идет о самолете «Аэрофлота», прилетевшем из Новосибирска.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы, у самолета сработал датчик отказа гидросистемы.