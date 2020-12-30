Самолет из Симферополя с трещиной в стекле совершил экстренную посадку в Шереметьево

Самолет, выполнявший рейс из Симферополя в Москву, экстренно сел в Шереметьево. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, на лобовом стекле самолета возникла трещина.

Судя по данным онлайн-табло, это рейс SU 1621 авиакомпании «Аэрофлот». Airbus A321 вылетел из аэропорта Симферополя в 13:25, приземлиться в Шереметьево он должен был изначально в 15:55. Однако время посадки изменили. При этом изначально заявленный терминал тоже поменялся.