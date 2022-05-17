Источник: ручной гранатомет взорвался в автомобиле в Мытищах

Автомобиль Кia взорвался в Мытищах. По информации источника «360», пострадали два человека. По словам собеседника, взорвался предмет в багажнике — возможно, ручной гранатомет.

Управление МВД по Московской области подтвердило «360» информацию о взрыве, но подробности комментировать отказалось.

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Источник предположил, что взорвался шведский одноразовый противотанковый реактивный гранатомет АТ4.

Источник фото: соцсети

Telegram-канал Mash сообщил, что один из пострадавших — участник ролевых игр по вселенной игр «Сталкер». По данным канала, пострадавшим 39 лет и 52 года.