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    17 мая 2022, 12:07

    Источник: ручной гранатомет взорвался в автомобиле в Мытищах

    Алла Морген, Оксана Кириллова

    Автомобиль Кia взорвался в Мытищах. По информации источника «360», пострадали два человека. По словам собеседника, взорвался предмет в багажнике — возможно, ручной гранатомет.

    Источник: ручной гранатомет взорвался в автомобиле в Мытищах

    Управление МВД по Московской области подтвердило «360» информацию о взрыве, но подробности комментировать отказалось.

    Источник: ручной гранатомет взорвался в автомобиле в Мытищах | Изображение 1Источник фото: соцсети

    Источник предположил, что взорвался шведский одноразовый противотанковый реактивный гранатомет АТ4.

    Источник: ручной гранатомет взорвался в автомобиле в Мытищах | Изображение 2Источник фото: соцсети

    Telegram-канал Mash сообщил, что один из пострадавших — участник ролевых игр по вселенной игр «Сталкер». По данным канала, пострадавшим 39 лет и 52 года.