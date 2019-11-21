Источник: ребенок вылез в окно в Южном Бутове

Очевидцы сообщили о том, что в Южном Бутове ребенок вылез в окно дома на улице Адмирала Лазарева. На месте работают экстренные службы.

«Была заявка, что ребенок находится в окне. Подразделения прибыли, проверятся информация», — сообщили «360» в московском управлении МЧС.

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Как сообщил «360» источник в экстренных службах, ребенка трех-четырех лет в открытом окне заметила консьержка. Она попросила вызвать спасателей. По словам женщины, ребенок находился на холоде около часа.

Очевидцы также утверждают, что у ребенка что-то на руках. До его матери пока не смогли дозвониться. Про женщину известно только, что она работает уборщицей.