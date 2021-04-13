Источник рассказал об ожогах у пострадавших при пожаре на «Невской мануфактуре»

Четыре сотрудника МЧС пострадали при пожаре на «Невской мануфактуре». Об этом «360» сообщил информированный источник.

По словам собеседника, двух из них госпитализировали в тяжелом состоянии с 60 и 50% ожогов тела. Еще у одного 20% ожог, он находится в больнице в удовлетворительном состоянии. А у четвертого — артериальная гипертензия, мужчину тоже госпитализировали.

В больницу в удовлетворительном состоянии попал 19-летний парень, который просто был рядом с «Невской мануфактурой», уточнил источник. Он отравился продуктами горения.

Пожар пятого ранга сложности начался на «Невской мануфактуре» днем 12 апреля. Огонь распространился на 10 тысяч «квадратов». Во время внезапного выброса пламени при тушении пожара погиб спасатель. Еще трое сотрудников МЧС попали в больницу в тяжелом и среднем состоянии.

Вчера следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сегодня — еще одно по статье УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека». 13 апреля СК задержал генерального директора «Невской мануфактуры» и его заместителя.

По данным следствия, подозреваемые точно знали, что использовать эти помещения было опасно, так как МЧС выявило нарушения во время проверки соблюдения требований пожарной безопасности.