Источник рассказал о спасении учеников из школы в Казани

Во время стрельбы и взрыва в казанской школе в коридорах отлетал кафель. Поднялись облака пыли, рассказал «360» источник, знакомый с ситуацией.

Эвакуироваться из здания ученикам помогали бойцы ОМОН и пожарные. С верхних этажей дети спускались по приставным лестницам. Сейчас здоровью учащихся ничего не угрожает, хотя они находятся в шоковом состоянии. Некоторые плачут. С ними работают психологи МЧС.

По последним данным, число жертв стрельбы в школе достигло девяти, еще 12 человек попали в больницу. Один из стрелков — 19-летний Ильназ — задержан правоохранителями. Он заявил, что у него дома может произойти еще один взрыв, потому что там заложена бомба.

Вместе с ним был еще один молодой человек. Его личность пока не известна. По данным Mash, он успел укрыться на четвертом этаже школы, но его ликвидировали правоохранители.

На месте ЧП продолжают работать сотрудники полиции, спецназ, МЧС, дежурят машины скорой помощи.