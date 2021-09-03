Источник рассказал о состоянии водителя упавшего с эстакады в Москве грузовика

Водитель упавшего с эстакады в Москве грузовика находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил источник «360».

Машина скорой помощи проезжала на указанном участке во время ДТП, сообщил источник «360». Врачи стали оказывать помощь пострадавшему.

ДТП произошло на Ленинградском проспекте в районе пересечения с Третьим транспортным кольцом. Водитель грузовой машины не справился с управлением и транспортное средство сорвалось с эстакады.

Как уточнил источник «360» в экстренных службах столицы, упала бетономешалка. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Видеозапись с места происшествия была опубликована в Telegram-канале «Новости Москвы».

Сейчас движение на Ленинградском проспекте в сторону центра полностью перекрыто. Весь транспорт отправляют на дублер.