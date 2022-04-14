14 апреля 2022, 09:37
Источник: рабочий погиб под рухнувшей плитой на стройке в Москве
При обрушении бетонной плиты на стройке в Москве погиб рабочий
Один человек погиб при проведении ремонтных работ на Бригадирском переулке в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
ЧП произошло сегодня в 4:50 утра. На стройке, которую вели на Бригадирском переулке произошло обрушение.
«Один человек пострадал, еще один — погиб», — сообщил источник.
Пострадавшего в экстренном порядке госпитализировали в НИИ СП им. Склифосовского.
Согласно предварительным данным, на Бригадирском переулке проводили реконструкцию объекта культурного наследия Фанагорийские казармы. При проведении ремонтных работ произошло обрушение плиты перекрытия на третьем этаже.