Источник: рабочий погиб под рухнувшей плитой на стройке в Москве

Один человек погиб при проведении ремонтных работ на Бригадирском переулке в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло сегодня в 4:50 утра. На стройке, которую вели на Бригадирском переулке произошло обрушение.

«Один человек пострадал, еще один — погиб», — сообщил источник.

Пострадавшего в экстренном порядке госпитализировали в НИИ СП им. Склифосовского.

Согласно предварительным данным, на Бригадирском переулке проводили реконструкцию объекта культурного наследия Фанагорийские казармы. При проведении ремонтных работ произошло обрушение плиты перекрытия на третьем этаже.