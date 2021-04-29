Источник: производственный цех загорелся в Коломне

Пожар произошел в производственном цехе в деревне Семеновское. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника, площадь пожара может достигать двух тысяч квадратных метров.

В пресс-службе МЧС уточнили, что произошло возгорание в цехе по производству медицинских препаратов.

«До прибытия пожарных подразделений эвакуировано пять человек самостоятельно. Дальнейшая информация уточняется», — сказал представитель МЧС.

Информации оп страдавших нет.