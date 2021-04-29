facebook_pixel
    29 апреля 2021, 14:06

    Источник: производственный цех загорелся в Коломне

    Алла Морген, Мария Бокарева, Юлия Булыгина

    Пожар произошел в производственном цехе в деревне Семеновское. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

    Источник: производственный цех загорелся в Коломне

    По словам источника, площадь пожара может достигать двух тысяч квадратных метров.

    В пресс-службе МЧС уточнили, что произошло возгорание в цехе по производству медицинских препаратов.

    «До прибытия пожарных подразделений эвакуировано пять человек самостоятельно. Дальнейшая информация уточняется», — сказал представитель МЧС.

    Информации оп страдавших нет.