29 апреля 2021, 14:06
Источник: производственный цех загорелся в Коломне
Пожар произошел в производственном цехе в деревне Семеновское. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
По словам источника, площадь пожара может достигать двух тысяч квадратных метров.
В пресс-службе МЧС уточнили, что произошло возгорание в цехе по производству медицинских препаратов.
«До прибытия пожарных подразделений эвакуировано пять человек самостоятельно. Дальнейшая информация уточняется», — сказал представитель МЧС.
Информации оп страдавших нет.