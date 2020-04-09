Источник: пожар в доме престарелых произошел из-за проблем с баком в котельной

Следователи выясняют обстоятельства пожара, который случился в московском доме престарелых. Уже названа предварительная причина произошедшего. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Главной версией произошедшего являются неполадки в котельной. Там возникли технические проблемы с расширительным баком (разрушение топливоподводящих элементов), после чего топливо загорелось.

Пожар начался на минус первом и первом этажах пансионата для пожилых людей «Третий возраст» на улице 3-я Мякининская вечером 8 апреля. Пламя охватила площадь в 300 квадратных метров. Огонь удалось потушить в течение часа. Однако не обошлось без жертв.

Всего в здании находились 72 человека: 52 постояльца и 20 сотрудников. Четыре человека погибли, еще 16 пострадали. Их госпитализировали в больницу. В основном пострадавшие — люди 70-80 лет. Большинству из них поставили диагнозы «отравление продуктами горения» или «ингаляционная травма».

Остальных постояльцев разместили в другом корпусе пансионата или перевезли в социальный реабилитационный центр Ветеранов войн. Открыто уголовное дело.