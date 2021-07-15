Источник: пожар произошел в офисе на юго-западе Москвы

Очевидцы сообщили об открытом горении в офисе на улице Карьер в Москве. Огонь виден из трех окон. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника, есть угроза распространения огня. Людей из здания эвакуировали. В МЧС подтвердили информацию о пожаре. Спасатели уже прибыли на место. «В 08:06 пришла заявка о загорании в двухэтажном здании по улице Карьер 2, строение 10. Наши подразделения на месте. Проводят разведку и тушение», — сказал представитель МЧС.