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    01 июля 2021, 08:06

    Источник: пожар произошел в бизнес-центре Neo Geo в Москве

    Алла Морген, Екатерина Андронова, Юлия Булыгина

    В бизнес-центре Neo Geo на юго-западе Москвы загорелась подстанция. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

    По словам источника, людей эвакуируют из бизнес-центра. К зданию на улице Бутлерова направили скорые.

    В московском управлении МЧС подтвердили, что к ним поступил сигнал о пожаре по этому адресу. Подразделения спасателей прибыли на место.

    «Предварительно, происходит загорание подстанции, но пока разведка», — сообщили в МЧС.