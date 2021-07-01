Источник: пожар произошел в бизнес-центре Neo Geo в Москве

В бизнес-центре Neo Geo на юго-западе Москвы загорелась подстанция. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника, людей эвакуируют из бизнес-центра. К зданию на улице Бутлерова направили скорые.

В московском управлении МЧС подтвердили, что к ним поступил сигнал о пожаре по этому адресу. Подразделения спасателей прибыли на место.

«Предварительно, происходит загорание подстанции, но пока разведка», — сообщили в МЧС.