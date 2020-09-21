Источник: пожар начался на территории московского ЦНИИ туберкулеза

На первом этаже одного из зданий на Яузской аллее случилось возгорание, сообщил источник «360». Эвакуированы 35 человек. Из открытых источников известно, что постройка находится на территории столичного ЦНИИ туберкулеза.

Собеседник уточнил, что с первого этажа идет слабый белый дым. Информации о масштабе пожара и пострадавших пока нет. Причина возгорания также неизвестна.

В пресс-службе столичного управления МЧС подтвердили информацию о возгорании. На площади в два квадратных метра горели чьи-то личные вещи. Небольшой пожар оперативно потушили.