Источник: один пациент забил другого штативом от капельницы в Москве. Подробности

Пациент 81-й городской больницы в Москве совершил убийство. Он напал на больного и забил его до смерти штативом от капельницы. Об этом «360» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Перед убийством между больными завязалась драка. 78-летний мужчина подрался с 74-летним оппонентом. Более старший пациент нанес несколько ударов штативом сопернику.

Больной, которому нанесли удары, был тяжело болен. При госпитализации у него диагностировали отек мозга, рак легкого и гипертоническую болезнь третьей степени. Кроме того, в его карточке были указаны хроническая болезнь легких и хронический болевой синдром, а также атеросклероз. После драки 74-летнего мужчину реанимировали, но он скончался.

Добиться объяснений и получить показания у 76-летнего пациента не удалось: он находился под действием препаратов из-за диагностированного психического расстройства. Сейчас он в реанимации.