Источник: отдел ФНС загорелся на юге Москвы

Сильный пожар охватил управление ФНС на Каширском шоссе на юге Москвы. Как сообщил источник «360» в экстренных службах столицы, из здания эвакуировали 250 человек.

По словам собеседника, в помещении загорелась оргтехника. Огонь распространился по помещению, есть риск перехода с третьего этажа на четвертый.

В региональном главке МЧС подтвердили выезд на Каширское шоссе. На месте спасатели зафиксировали задымление и начали разведку.

По данным источника, прибывшие на место пожарные локализовали пламя на площади в 100 квадратных метров.