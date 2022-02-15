15 февраля 2022, 18:29
Источник: отдел ФНС загорелся на юге Москвы
Спасатели эвакуировали 250 человек из горящего отдела ФНС на юге Москвы
Сильный пожар охватил управление ФНС на Каширском шоссе на юге Москвы. Как сообщил источник «360» в экстренных службах столицы, из здания эвакуировали 250 человек.
По словам собеседника, в помещении загорелась оргтехника. Огонь распространился по помещению, есть риск перехода с третьего этажа на четвертый.
В региональном главке МЧС подтвердили выезд на Каширское шоссе. На месте спасатели зафиксировали задымление и начали разведку.
По данным источника, прибывшие на место пожарные локализовали пламя на площади в 100 квадратных метров.