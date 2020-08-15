Источник: основателя Skillbox ударили ножом

Мужчина получил ножевое ранение в бедро в Москве. Предположительно, пострадавший — основатель Skillbox Дмитрий Крутов. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Раненый находится в доме № 7 по Симферопольскому бульвару. Пострадал 35-летний Дмитрий Крутов. Человек с такими же именем и фамилией является основателем Skillbox.

«Кровь течет сильно», — рассказала свидетельница ЧП. По ее словам, пострадавший находится в сознании.

Как именно мужчина получил ранение, пока неизвестно.

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