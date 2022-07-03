Источник назвал причину пожара в башне Capital Towers в Москве

Пожар произошел в одной из башен Capital Towers в центре Москвы. Клубы дыма из небоскреба заметили очевидцы. Источник «360» в экстренных службах сообщил, что загорелись строительные леса.

По сообщению источника, на кровле небоскреба загорелись строительные леса. Площадь возгорания, по предварительным данным, составила около одного квадратного метра.

Источник уточнил, что возгорание произошло в результате сварочных работ.

Огонь потушили до прибытия пожарных.

В МЧС сообщили, что никто не пострадал.

Дымящуюся башню запечатлели очевидцы. На кадрах видно, как с крыши одного из небоскребов строящегося ЖК на Краснопресненской набережной валит черный дым.

СМИ писали, что пожар произошел на 55-м этаже башни.

ЖК Capital Towers строится на берегу Москвы-реки рядом с деловым центром Москва-Сити. Комплекс состоит из трех башен, в которых 66 этажей. Строительство началось пять лет назад, комплекс планировали сдать в 2022 году.