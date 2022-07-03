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    03 июля 2022, 22:34

    Источник назвал причину пожара в башне Capital Towers в Москве

    Источник «360»: строительные леса загорелись в башне Capital Towers в центре Москвы

    Александр Блинов, Алла Морген

    Пожар произошел в одной из башен Capital Towers в центре Москвы. Клубы дыма из небоскреба заметили очевидцы. Источник «360» в экстренных службах сообщил, что загорелись строительные леса.

    Источник назвал причину пожара в башне Capital Towers в Москве

    По сообщению источника, на кровле небоскреба загорелись строительные леса. Площадь возгорания, по предварительным данным, составила около одного квадратного метра.

    Источник уточнил, что возгорание произошло в результате сварочных работ.

    Огонь потушили до прибытия пожарных.

    В МЧС сообщили, что никто не пострадал.

    Дымящуюся башню запечатлели очевидцы. На кадрах видно, как с крыши одного из небоскребов строящегося ЖК на Краснопресненской набережной валит черный дым.

    СМИ писали, что пожар произошел на 55-м этаже башни.

    ЖК Capital Towers строится на берегу Москвы-реки рядом с деловым центром Москва-Сити. Комплекс состоит из трех башен, в которых 66 этажей. Строительство началось пять лет назад, комплекс планировали сдать в 2022 году.