Источник: на юго-востоке Москвы сгорел грузовик

На юго-востоке Москвы произошел пожар на Мячковском бульваре. По информации источника «360», загорелся грузовик по всей площади. Там могут быть баллоны.

В столичном управлении МЧС подтвердили информацию, что к ним поступал сигнал о пожаре по адресу: Мячковский бульвар, 8.

Площадь пожара в деревянной двухэтажке на МКАД критично возросла, есть пострадавшие. Видео Подробнее

«Наше подразделение туда выехало, но пока что информация уточняется», — отметили в пресс-службе московского управления МЧС.

Примечательно, что это уже второй пожар за сутки в этом квартале. Ночью пожар произошел в пятикомнатной квартире в жилом доме по адресу Мячковский бульвар, 6к2. Из горящей квартиры вывели трех человек, их передали для осмотра медикам.