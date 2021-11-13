13 ноября 2021, 17:52
Источник: мужчину с похожим на автомат предметом ищут на северо-востоке Москвы
Источник 360: мужчину с похожим на автомат предметом ищут на северо-востоке Москвы
Мужчину с предметом, похожим на автомат, разыскивают сотрудники полиции в Москве после дорожного конфликта. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
По его данным, в субботу вечером на пересечении улицы Енисейской и проезда Шокальского два водителя устроили разборки.
По словам собеседника «360», один из них, находившийся на рулем Mercedes, в качестве аргумента достал предмет, похожий на автомат Калашникова, после чего скрылся. Сейчас продолжается его поиск.