Источник: мужчину с похожим на автомат предметом ищут на северо-востоке Москвы

Мужчину с предметом, похожим на автомат, разыскивают сотрудники полиции в Москве после дорожного конфликта. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

По его данным, в субботу вечером на пересечении улицы Енисейской и проезда Шокальского два водителя устроили разборки.

По словам собеседника «360», один из них, находившийся на рулем Mercedes, в качестве аргумента достал предмет, похожий на автомат Калашникова, после чего скрылся. Сейчас продолжается его поиск.