Источник: мужчину насмерть завалило в котловане в Москве у храма Христа Спасителя

Двух человек завалило в котловане напротив храма Христа Спасителя в Москве. Один из них погиб. О происшествии спасателям сообщили очевидцы.

Вначале стало известно об одном пострадавшем. Источник «360» сообщил, что на месте уже идут работы, мужчину освобождают. Информация поступила в ГУ МВД по Москве.

Затем сотрудник стройки сообщил, что завалило двоих. Один, как оказалось, не выжил.

Спасенный мужчина отказался от госпитализации.

По словам сотрудника стройки, котлован выкопали при реконструкции здания. Его глубина — четыре метра, ширина — два.

Информация уточняется и дополняется.