Источник: мужчина свалился с лестницы и умер во время дружеских посиделок в Новой Москве

В Новой Москве мужчина умер после того, как в темноте упал с лестницы в подвал. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, мужчина упал в подвал во время дружеских посиделок в микрорайоне «Солнечный город-1» Троицкого округа, которые они устроили 26 марта. Всего на даче собрались пять человек, включая хозяина дома — бизнесмена из Москвы. Двое из отдыхавший приехали в Москву с Украины, еще один — из Люберец.

По словам участников застолья, все гости и хозяин дома находились в беседке, которая стоит на участке отдельно. В какой-то момент один из гостей направился в сторону дома, открыл дверь, но, как оказалось, она вела в подвал. Мужчина не удержался на крутой лестнице и упал. Показания свидетелей подтверждают и камеры видеонаблюдения, которые установлены на участке.

Мужчина скончался до прибытия скорой помощи. После его смерти начали проверку.