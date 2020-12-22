Мужчина с пистолетом попытался ограбить банк в Москве. Он выстрелил, но ничего не взял

Неизвестный с пистолетом попытался ограбить банк на Зацепском Валу в Москве, сообщил «360» информированный источник.

Вооруженный мужчина требовал выдать ему деньги. После отказа сотрудников банка он покинул здание, уточнил собеседник.

«Мужчина произвел выстрелы, от которых никто не пострадал, и скрылся с места происшествия, ничего не взяв. Полицейские проводят оперативно-следственные мероприятия, направленные на розыск и задержание подозреваемого», — уточнили в пресс-службе столичного управления МВД.