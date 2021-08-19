Источник: москвич закрылся с ребенком в квартире и включил газ

Мужчина в Москве закрылся с ребенком в квартире и включил газ. На место происшествия едут спасатели. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Известно, что все случилось в квартире дома на Очаковском шоссе. Подробная информация о случившемся уточняется.

Как сообщили «Известия», мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако позже издание сообщило, что сообщение о закрывшемся с ребенком в квартире и включившем газ москвиче не подтвердились.

Ранее в Москве женщина выкинула новорожденного ребенка в мусорный бак. Ей предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка» и арестовали.

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