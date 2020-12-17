Источник: москвич решил сжечь себя в собственной квартире

На северо-востоке Москвы мужчина облил себя бензином и пригрозил поджечь себя, сообщил «360» источник в экстренных службах.

Спасатели узнали о ситуации на улице Проходчиков от ребенка. Он позвонил в МЧС и заявил, что его отец угрожает совершить самосожжение.

Сотрудники места уже выехали на место происшествия. Туда же вызвали скорую помощь и полицейских. Предположительно, отец ребенка находится в неадекватном состоянии.

В конце октября 50-летний водитель мог превратиться в факел в офисе «Яндекс.Такси». Сжечь себя он хотел из-за увольнения и задолженности по зарплате. Ранее мужчина был судим за наркотики и грабеж.