Источник: кинолога отправили в британское посольство в Москве из-за странной посылки

Дипломаты из Великобритании обратились в московскую полицию из-за подозрительной посылки. На место выехал кинолог. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах.

Сообщение о странной корреспонденции поступило в дежурную часть УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве. В посольство на Смоленской набережной направили кинолога с собакой и сапера.

Они вскрыли конверт и нашли там музыкальную открытку с поздравлением в честь 9 мая. Ее послу Соединенного Королевства в России отправил один из российских банков. Специалисты не обнаружили взрывчатого устройства в посылке. Что именно испугало диппредставителей в запечатанном подарке, не уточняется.

МВД передало информацию о случившемся в СУ СК РФ по ЦАО Москвы.