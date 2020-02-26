26 февраля 2020, 17:41
Источник: изначальной мишенью ульяновского школьника был другой человек
Инсайдер в правоохранительных органах рассказал Life.ru, что изначальной мишенью ульяновского школьника была не учительница, а другой ученик.
По словам источника, подросток намеревался напасть на своего ровесника или на другого педагога. Школьник признался, что в классе все пошло не так, поскольку он «был как во сне» и ничего не видел.
По данным издания, 15-летний ученик одной из школ Ульяновска пырнул свою учительницу ножом в живот. После госпитализации ей сделали операцию. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.