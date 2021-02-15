15 февраля 2021, 12:37
Источник: инспектор ФСИН и заключенный впали в кому после употребления наркотиков
Совместное употребление наркотиков в лечебно-исправительном учреждении № 20 города Шахты закончилось печально для участников. Запрещенные вещества на территорию принес сотрудник регионального УФСИН. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Старший инспектор отдела безопасности лечебно-исправительного учреждения, где отбывают наказание заключенные с открытой формой туберкулеза, принес наркотики. Для того, чтобы разделить дозу, он взял в компанию двоих заключенных, утверждает собеседник «360».
Но употребление закончилось печально. Один из заключенных скончался после укола, а сотрудник исправительного учреждения и второй преступник впали в кому.