Источник: инспектор ФСИН и заключенный впали в кому после употребления наркотиков

Совместное употребление наркотиков в лечебно-исправительном учреждении № 20 города Шахты закончилось печально для участников. Запрещенные вещества на территорию принес сотрудник регионального УФСИН. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Старший инспектор отдела безопасности лечебно-исправительного учреждения, где отбывают наказание заключенные с открытой формой туберкулеза, принес наркотики. Для того, чтобы разделить дозу, он взял в компанию двоих заключенных, утверждает собеседник «360».

Но употребление закончилось печально. Один из заключенных скончался после укола, а сотрудник исправительного учреждения и второй преступник впали в кому.