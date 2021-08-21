21 августа 2021, 18:53
Источник: граната взорвалась в квартире на северо-западе Москвы
Учебная граната взорвалась в квартире жилого дома на улице Малая Набережная в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.
Информацию о взрыве подтвердили в прокуратуре. В ведомстве подчеркнули, что скончались мужчина и 14-летний мальчик.
По данным ведомства, ребенок скончался на месте происшествия. Травмы получил еще один 12-летний мальчик. Мужчина умер в машине скорой помощи.
По факту ЧП идет проверка. На месте происшествия находится и. о. тушинского межрайонного прокурора Михаил Попик.
Все подробности уточняются. На месте работают полиция и экстренные службы.