21 сентября 2021, 09:26
Источник: электробус сгорел на севере Москвы
На Дмитровском шоссе в Москве полностью сгорел электробус. Видео с горящим транспортным средством «360» прислал очевидец.
Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS)
По словам очевидца, электробус загорелся возле дома 157 по Дмитровскому шоссе. Были ли там люди в момент пожара, пока неизвестно.
Судя по кадрам, которые оказались в распоряжении «360», электробус восстановлению не подлежит. Что стало причиной пожара, тоже пока непонятно.