Источник: электробус сгорел на севере Москвы

На Дмитровском шоссе в Москве полностью сгорел электробус. Видео с горящим транспортным средством «360» прислал очевидец.

Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS)

По словам очевидца, электробус загорелся возле дома 157 по Дмитровскому шоссе. Были ли там люди в момент пожара, пока неизвестно.

Судя по кадрам, которые оказались в распоряжении «360», электробус восстановлению не подлежит. Что стало причиной пожара, тоже пока непонятно.