Источник: экс-министр труда Ингушетии попал в реанимацию после ДТП

Возглавлявший в недавнем прошлом Министерство труда Ингушетии Зелимхан Котиков попал в аварию. Его машина упала в кювет. Пострадавшего госпитализировали. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

ДТП случилось прошедшей ночью на выезде из Магаса на посту ДПС. Автомобиль наехал на шлагбаум, затем двинулся в сторону Назрани. Около надземного пешеходного перехода водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Источник уточнил, что Котикова с травмами головы в бессознательном состоянии госпитализировали в республиканскую больницу и положили в реанимацию.

Ранее экс-министра осудили за растрату одного миллиарда рублей. По данным Магасского районного суда Ингушетии, на чиновника завели уголовное дело из-за нецелевого использования бюджетных средств.

Котиков признал свою вину. В мае прошлого года его обязали выплатить штраф в размере одного миллиона рублей. После скандала, в конце 2019 года, главу регионального Минтруда отправили в отставку.