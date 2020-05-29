Источник: экс-министр труда Ингушетии попал в реанимацию после ДТП
ДТП случилось прошедшей ночью на выезде из Магаса на посту ДПС. Автомобиль наехал на шлагбаум, затем двинулся в сторону Назрани. Около надземного пешеходного перехода водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Источник уточнил, что Котикова с травмами головы в бессознательном состоянии госпитализировали в республиканскую больницу и положили в реанимацию.
Ранее экс-министра осудили за растрату одного миллиарда рублей. По данным Магасского районного суда Ингушетии, на чиновника завели уголовное дело из-за нецелевого использования бюджетных средств.
Котиков признал свою вину. В мае прошлого года его обязали выплатить штраф в размере одного миллиона рублей. После скандала, в конце 2019 года, главу регионального Минтруда отправили в отставку.