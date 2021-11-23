Источник: два человека пострадали в аварии с трамваем и машиной у ВДНХ
Источник 360: два человека пострадали при столкновении машины и трамвая на ВДНХ
При столкновении трамвая и автомобиля в районе ВДНХ пострадали два человека.
Столкновение трамвая и легкового автомобиля произошло недалеко от центрального входа на ВДНХ. Как сообщил источник «360» в экстренных службах Москвы, в аварии пострадали два человека из машины.
В социальных сетях появились фотографии с места происшествия.
На опубликованных кадрах видно, что трамвай частично сошел с рельсов. Сейчас на месте работают медики и сотрудники полиции, которые разбираются во всех обстоятельствах аварии.
Департамент транспорта Москвы сообщил, что авария произошла в Продольном проезде. По предварительным данным, водитель автомобиля при повороте не уступил дорогу и столкнулся с трамваем. В результате вагон сошел с рельсов. Из-за аварии на этом участке задерживаются маршруты трамваев №№11, 17, 25.