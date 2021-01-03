Источник: два человека погибли про пожаре в Орехово-Зуеве

Два человека погибли во время пожара в Орехово-Зуеве, еще один — пострадал. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Два человека погибли во время пожара в Орехово-Зуеве, еще один — пострадал. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Он отметил, что пожар был «криминальным».

В МВД по Московской области в беседе с «360» информацию подтвердили и отметили, что пожар был вчера. Возгорание произошло в жилом доме в одной из квартир по улице Урицкого.

«Вчера в 12:17 поступил сигнал о пожаре в квартире. В 12:31 — локализация на 50 квадратных метрах, в 12:42 — ликвидация скрытого горения. На месте пожара обнаружены тела двух погибших, также есть третий — пострадавший», — уточнили в ведомстве.

Пострадавшего госпитализировали, про его состояние пока не известно. Причины возгорания уточняет следствие, никаких подтверждений тому, что он бы «криминальным», пока нет.