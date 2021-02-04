Источник: брат главы Северной Осетии покончил с собой

Источник «360» сообщил, что брат главы Северной Осетии Казбек Битаров покончил с собой. Ранее СМИ писали, что он стал участником аварии с четырьмя погибшими.

Управление МВД по Кабардино-Балкарии 12 декабря сообщало, что на 383-м километре трассы «Кавказ» столкнулись ВАЗ-2107 и Toyota Land Cruiser 200. В результате аварии на месте погибли пассажиры «семерки»: 28-летняя женщина и двое детей 2018-го и 2020 года рождения.

Позже в больнице умер и водитель ВАЗа. Через два дня Telegram-канал Baza сообщил, что за рулем внедорожника был старший брат руководителя Северной Осетии Казбек Битаров. Он попал в больницу — его спасла современная система безопасности и габариты машины.

По данным Baza, Битаров выехал на встречку. Следователи тогда завели дело.