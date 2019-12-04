  • Источник: более 500 человек эвакуированы из школы в Ясеневе из-за угрозы взрыва

    04 декабря 2019, 10:59

    Алла Морген, Екатерина Андронова, Наза Салех Захи

    Массовая эвакуация учеников и персонала прошла в школе на юге Москвы, в Ясеневе. Причиной стала поступившая угроза взрыва. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

    Речь идет о школе, находящейся по адресу: улица Паустовского, 6, корпус 2. Эвакуированы около 500 школьников и 30 сотрудников учебного заведения.

    В столичном главке МЧС «360» заявили, что направили своих сотрудников по этому адресу для помощи полицейским.