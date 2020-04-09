Источник: более 10 машин пострадали от взрыва на Брестской в Москве

Взрыв в БЦ «Панорама» около метро «Маяковская» в Москве выбил стекла в здании. Осколки разлетелись по улице и задели 12 автомобилей. В одном из них было открыто окно. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Все произошло в 16-этажном здании. Из-за взрыва баллона на 10 этаже выбило стекло или как-то повредило окна в 15 проемах, на обеих сторонах дома. Несущие конструкции не задело. Но осколки попали на припаркованные и мимо проезжающие машины. Пострадали 12 авто.

Стекла попали внутрь салона и задели 13-летнего подростка. По словам источника «360» в скорой помощи, девочка сама обратилась к медикам. Врачи обнаружили у нее резанную травму руки.

Кроме того, медицинская помощь понадобилась женщине. Она находилась на десятом этаже здания. По ее словам, там шел ремонт с использованием пятилитрового газового баллона. В этот момент вместе с очевидицей там было еще девять человек. По ее словам, все они вышли. Сейчас неизвестно, где эти люди находятся.

Следователи и криминалисты прибыли на место, начата проверка. По информации столичного главка СК, во время строительных работ разорвался газовый баллон. Из-а этого пострадали два человека.

БЦ «Панорама» находится на улице 2-я Брестская. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы после 13:00. На место выехали пожарные и полиция. Огонь в бойлерной быстро удалось потушить. «360» опубликовал видео с места ЧП.

Сейчас вход в здание и близлежащая территория оцеплены. Артем Калабин рассказал «360», что его машина получила серьезные повреждения. Он надеется, что страховка покроет расходы на ремонт.