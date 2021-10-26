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    26 октября 2021, 08:51

    Источник: авария с погибшими произошла на ЦКАД

    Источник 360: три человека погибли в аварии с грузовиком на ЦКАД

    Алла Морген, Василиса Андреева, Юлия Булыгина

    Три человека погибли в результате столкновения легковушки и грузовика на ЦКАД в районе Раменского. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

    Источник: авария с погибшими произошла на ЦКАД

    По словам источника, среди погибших один ребенок. Всего в машинах находились семь человек.

    В подмосковном МВД подтвердили информацию об аварии.

    Фото прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

    «В 07:45 149-й километр ЦКАД. Автомобиль Lada выехал на встречную полосу движения, совершил столкновение с фурой Scania», — сказал представитель ведомства.

    По данным ведомства, погибли два человека, в том числе ребенок.