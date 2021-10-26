26 октября 2021, 08:51
Источник: авария с погибшими произошла на ЦКАД
Источник 360: три человека погибли в аварии с грузовиком на ЦКАД
Три человека погибли в результате столкновения легковушки и грузовика на ЦКАД в районе Раменского. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
По словам источника, среди погибших один ребенок. Всего в машинах находились семь человек.
В подмосковном МВД подтвердили информацию об аварии.
«В 07:45 149-й километр ЦКАД. Автомобиль Lada выехал на встречную полосу движения, совершил столкновение с фурой Scania», — сказал представитель ведомства.
По данным ведомства, погибли два человека, в том числе ребенок.