Источник: артист сорвался с высоты в цирке Никулина

В цирке Никулина на Цветном бульваре во время репетиции случилось происшествие. Там с высоты сорвался артист. Об этом «360» сообщил информированный источник.

По его словам, случился обрыв и человек упал. До приезда скорой помощи 32-летний пострадавший находился в сознании. Врачи диагностировали у него перелом обеих костей правого предплечья, а также ушиб поясничного отдела позвоночника.

О причинах происшествия пока не сообщается.