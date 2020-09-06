Источник: аэроплан упал в Новой Москве

Аэроплан упал в районе деревни Бабенки в Новой Москве. По предварительной информации пострадали два человека, сообщил источник «360» в экстренных службах.

В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили, что заявка по вызову к ним поступала, но помощь сотрудников ведомства не потребовалась. Там работали врачи «скорой помощи».

Радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу МЧС уточнила, что пострадали двое мужчин. Их доставили в больницу для оказания помощи. По факту падения аэроплана полиция начала проверку.