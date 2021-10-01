Источник «360»: склад с изоляционными материалами загорелся в Новой Москве

Пожар произошел на складе на улице Адмирала Корнилова, где хранятся изоляционные материалы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Общая площадь склада составляет пять тысяч квадратных метров. Сколько из них охвачено огнем, пока не известно.

Источник также уточнил, что началось обрушение. Есть угроза перехода огня на соседний склад.

В МЧС «360» подтвердили, что к ним поступила заявка о пожаре. На место выехали машины с пожарными.

«Происходит возгорание в складском здании. Что горит и [какова] площадь пожара, уточняется. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — сказали в МЧС.