Источник «360»: причастных к побегу подконвойного мужчины во Внуково задержали в Красногорске

Двух человек, которые могут быть причастны к побегу из-под конвоя мужчины в аэропорту Внуково, задержали в ЖК «Арт» в Красногорске. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, сбежавший является гражданином Армении, ему помогли осуществить побег его сын и друг. Предположительно, оба прятались в съемной квартире одного из домов красногорского ЖК.

Спецоперация прошла накануне. На место прибыли 12 машин с правоохранителями. Здание оцепили. В 21:45 задержали причастных к побегу задержали, уточнил источник.

Поиски беглеца продолжаются. Он смог скрыться от депортации в аэропорту Внуково, там его поджидала машина такси с открытой дверью. При попытке задержать беглеца был ранен сотрудник полиции, на которого наехал автомобиль злоумышленников.

Пострадавший полицейский был доставлен в одну из городских больниц, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.