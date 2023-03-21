21 марта 2023, 15:27
Истязавшую своего 10-летнего сына женщину будут судить в Челябинской области
В Челябинской области в Вишневогорске будут судить местную жительницу, которая на протяжении года жестоко истязала своего 10-летнего сына. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Следствие считает, что женщина избивала своего сына ремнем, шнуром электрического удлинителя, била по голове банкой и даже прижигала ноги мальчика утюгом. Сама обвиняемая полностью все это отрицает.
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Тем не менее, ребенка у женщины забрали и поместили в специализированное учреждение. Уголовное дело в отношении челябинки передали в суд.
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