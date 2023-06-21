Происшествия 21 июня 2023, 02:05 «Истязали и насиловали детей». Вице-спикер ГД Кузнецова рассказала о «пыточной» ВСУ в Донбассе Вице-спикер ГД Кузнецова: боевики ВСУ оборудовали «пыточную» в одной из донбасских школ Unsplash

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Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала о преступлениях ВСУ на территории Донбасса. В одной из школ Лисичанска украинские боевики пытали и насиловали детей, сообщила парламентарий в интервью «Российской газете».

«В одной из школ Лисичанска изверги из добровольческого отряда „Торнадо“ обустроили „пыточную“. Детей истязали, насиловали, все это снимали на видео», — сказала она.

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По словам Кузнецовой, парламентская комиссия будет заниматься расследованием самых вопиющих злодеяний киевского режима. Речь идет об убийствах и насилии в отношении лиц, не достигших 18-летнего возраста.

Вице-спикер Госдумы также добавила, что специальные комиссии, которые фиксируют доказательства преступлений Киева против мирного населения в Донбассе, передали ей часть материалов о действиях украинских боевиков.

Кузнецова отметила, что в ЛНР на данный момент установили смерть 56 детей, самому младшему из которых было всего 27 дней. В ДНР вследствие преступлений со стороны украинских военных погиб 171 ребенок и 583 получили ранения. Преступления и нарушения прав детей продолжаются, резюмировала парламентарий.

Министерство реинтеграции Украины сообщило, что в семи временно подконтрольных киевскому режиму районах ДНР проведут принудительную эвакуацию детей.